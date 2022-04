Gregucci: «Sarri diverso da Juric, sulla sfida di sabato...»

Angelo Gregucci, allenatore, ha analizzato la sfida di sabato sera tra Lazio e Torino e le differenze tra Juric e Sarri: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di ToroNews, Angelo Gregucci ha parlato in questi termini di Lazio-Torino:

«Sarà una sfida equilibrata tra due squadre in un buon periodo. La Lazio, derby a parte, ha sfornato prestazioni di livello e ha ottenuto risultati positivi. Il Torino è sempre squadra caparbia. Per quanto prodotto e fatto non ha i punti che meriterebbe in classifica. Alcuni episodi hanno condizionato i granata, soprattutto nel girone di ritorno. Proprio per tali ragioni prevedo una partita aperta sabato sera».

DIFFERENZE JURIC-SARRI – «Sì. Juric è alla ricerca dell’uomo, degli accoppiamenti, dei duelli. Penso sia tutto sommato il modello più simile alla mentalità storica del calcio italiano. La Lazio con Sarri ha invece un modo di giocare molto più strutturato. Si lavora sul riconoscimento di tracce e di catene di gioco. Le filosofie sono molto differenti: da una parte si interpreta l’uomo, dall’altra la traiettoria. Anche il modo di difendere è diverso: uno difende sul riferimento, l’altro sul reparto».