Andreazzoli tifa Spalletti: «Risultati stupefacenti, vincerà lo scudetto»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli ed ex tecnico della Roma, ha scelto il Napoli di Spalletti come squadra favorita per la vittoria dello scudetto.

SPALLETTI – «Lo scudetto lo vincerà lui. Glielo auguro di cuore, faccio il tifo per lui. I risultati sono stupefacenti. Le vince tutte, forse nemmeno lui poteva immaginarlo. Il suo rapporto con Totti? Da amico di tutti e due sono dispiaciuto, perché loro insieme sono stati una bomba. Spero che il tempo possa mettere a posto le cose e possa esserci la possibilità di riprendere quella storia insieme».