Andreas Pereira suona la carica: il video social per il match con l’Inter

Andreas Pereira si sta caricando per la super sfida della Lazio contro l’Inter a San Siro con un video postato su Instagram

Le lancette corrono e i minuti che separano la Lazio dal fischio d’inizio della super sfida contro l’Inter si fanno sempre di meno. Alle 20:45, le due squadre scenderanno sul campo dello Stadio San Siro per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Sarà una gara fondamentale, che potrebbe risultare decisiva in ottica Champions, ma anche in ottica Scudetto.

Per questo, i giocatori biancocelesti hanno preparato la gara anche dal punto di vista mentale e motivazionale. Tra questi, anche Andreas Pereira, che ha voluto suonare la carica con un video social. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il giocatore brasiliano ha presentato la sfida di questa sera, mostrando le immagini di un aquila che affronta un biscione. A San Siro sarà una vera a propria battaglia.