Costa (sottosegretario alla Salute) : «Europei con il pubblico solo con piani rispettati»

Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha fatto chiarezza sulla possibilità della presenza del pubblico ai prossimi Europei

La possibile presenza del pubblico sugli spalti ai prossimi Europei è senza alcun dubbio uno degli argomenti di discussione di questi giorni. A provare a fare un po’ di chiarezza è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Punto Nuovo: « “Gli Europei? Si terranno anche in Italia, ma ci dobbiamo lavorare. C’è una richiesta di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Questo accadrà solo se rispetteremo i nostri piani, in modo che si possa tornare non solo negli stadi, ma anche in maniera graduale a una vita normale».