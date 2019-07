André Anderson ha convinto Inzaghi, le chance di conferma aumentano

André Anderson è stato protagonista del ritiro di Auronzo, il giovane talento è stato promosso da Simone Inzaghi: a Marienfield sarà deciso il suo futuro

L’ultima intuizione di Igli Tare si chiama André Anderson. Un anno fa, di questi tempi, il suo approdo – momentaneo – alla Lazio e poi il prestito alla Salernitana. In serie cadetta ha fatto intravedere il suo talento, a 19 anni i margini di crescita sono elevati. Proviene da una buona scuola, quella brasiliana del Santos, che negli ultimi anni ha sfornato talenti. Il ritiro di Auronzo come vetrina per farsi conoscere, l’esame Inzaghi è stato superato: il tecnico l’ha già promosso. Ha apprezzato, in particolar modo, la sua duttilità tattica.

In queste due settimane di ritiro è stato provato in più ruoli: da interno ad esterno di centrocampo e ieri nel ruolo di attaccante, come vice Correa. Le prestazioni sono sempre state positive e in allenamento anche, l’italo-brasiliano (possiede la nazionalità italiana per via del bisnonno, abruzzese di Archi), non si è mai tirato indietro. Parteciperà alla seconda parte di ritiro, a Marienfield, sarà provato in test più probanti (Bournemouth e Celta Vigo) e solo dopo verrà deciso il suo futuro. Ha dalla sua l’età e il talento, l’aquilotto è pronto a stupire tutti e a spiaccare il volo definitivamente.