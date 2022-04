Andrè Anderson: «Arrivare a San Paolo è la realizzazione di un sogno»

André Anderson è un nuovo calciatore del San Paolo: queste le prime parole rilasciate al sito ufficiale del club

«Arrivare a San Paolo rappresenta molto, perché è la realizzazione di un sogno. Credo che sarà l’inizio di un progetto positivo. L’aspettativa è buona per fare un’ottima stagione per il club. Quando ero bambino, ho fatto un provino a Cotia. Ma la mia famiglia viveva a Santos e io non potevo restare. In quel periodo, anche quando ero giovane, sentivo l’atmosfera di San Paolo. E questo mi ha impressionato molto. Ora potrò sentirlo di nuovo e vivere San Paolo. Non vedo l’ora di giocare con il Morumbi al completo. Non ho parole per esprimere quanto sono felice e motivato in questo momento».