Amoruso AVVERTE la Fiorentina: «Per arginare l’attacco della Lazio, la squadra deve fare NECESSARIAMENTE QUESTO»

Amoruso, l’ex difensore analizza il match di domenica pomeriggio e avvisa la squadra viola e Palladino: le sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha analizzato a pochi giorni da Fiorentina-Lazio il match di domenica rilasciando queste sue considerazioni

PAROLE – Palladino, secondo me, rischia già molto perché non sta ottenendo quello che tutti ci aspettavamo, me compreso. Siamo vincolati ad un Kean che sta facendo muovere da solo la squadra, cosa ha portato l’allenatore in questo momento? Non voglio far critica distruttiva, ma se vedo che qualcosa non va e non arrivano punti, io, allenatore, devo pensare al male minore

Domenica con la Lazio ci sarà ancora Biraghi in difesa, ma contro un vero attacco servono veri difensori. A Bergamo sono stati subiti dei gol per errori individuali, oggettivamente i difensori non stanno facendo il loro dovere