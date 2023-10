Amichevoli Nazionali, Montenegro-Libano 3-2: la partita di Marusic

Marusic, è andata in scena questo pomeriggio la sfida amichevole tra il Montenegro e il Libano : ecco come è andata la gara di Marusic

Questo pomeriggio è andata in scena la sfida amichevole tra il Montenegro di Marusic e il Libano, e ad avere la meglio è stata la nazionale del giocatore biancoceleste per 3-2. Marusic nella gara di oggi non ha giocato, non era presente ne in campo ne in panchina, e Sarri si augura che non giochi neanche il 17 per averlo a riposo per la gara con il Sassuolo