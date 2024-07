Amichevoli Lazio, UFFICIALE l’impegno col Cadice: il post SOCIAL del club spagnolo – FOTO

Amichevoli Lazio, ufficiale l’impegno col Cadice il prossimo 10 agosto: c’Γ¨ l’annuncio del club spagnolo sui social

La Lazio di Marco Baroni continua la preparazione in vista della prossima stagione. In questo senso il Cadice ha ufficializzato per il prossimo 10 agosto un’amichevole con i biancocelesti per il 𝐋𝐗𝐗 π“π‘πŽπ π„πŽ 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐙𝐀.

πŸ† 𝐋𝐗𝐗 π“π‘πŽπ π„πŽ 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐙𝐀 πŸ—“οΈ 10 agosto

L’impegno Γ¨ stato collocato ad una settimana dall’inizio del campionato e sarΓ dunque un test decisivo.