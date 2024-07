Amichevoli, Inzaghi VINCE anche con il Las Palmas: è 3-0 al Manuzzi di Cesena per l’Inter

Amichevoli, la squadra nerazzurra si impone nella terza uscita della pre season a Cesena contro la formazione spagnola

A poche settimane dalla nuova serie A, proseguono le amichevoli per le squadre e oltre alla Lazio a scendere in campo è stata anche l’Inter di un ex biancoceleste ossia Inzaghi. La formazione campione d’Italia si impone 3-0 contro il Las Palmas, e a decidere il match sono stati Taremi con una doppietta e DiMarco.