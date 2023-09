Amelia su Provedel: «Per me è come un figlioccio, se lo merita». Le parole dell’ex portiere

L’ ex calciatore Marco Amelia ai microfoni dell’Adnkronos si è espresso sul gol che rimarrà nella storia di Ivan Provedel all’Atletico.

PAROLE– «Ivan ha fatto un grandissimo gol e ne sono molto contento, siamo amici, abbiamo giocato insieme a Perugia, per me è come un figlioccio e se lo merita ».