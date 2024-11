Amarildo: «Avevo detto che sarei voluto tornare alla Lazio. Sull’accordo col Cosmopolitano dico una cosa»

Amarildo, ex centrocampista biancoceleste, ha parlato dell’accordo tra la Lazio e i brasiliani del Cosmopolitano: le dichiarazioni

Amarildo, a Radio Laziale, ha così parlato dell’accordo di collaborazione tra la Lazio e il club brasiliano Cosmopolitano.

LE PAROLE – «Tanti anni fa avevo già detto che tornare alla Lazio era il mio sogno, perché è la mia squadra del cuore in Italia. Sono stato solo un anno, ma ho fatto gol importanti, ora voglio fare un lavoro diverso portando nuovi giovani qui. Ringrazio tutti, dal direttore Fabiani a Enrico Lotito. Sono stato in diversi club come direttore sportivo nei settori giovanile e ho fatto l’allenatore girando il Brasile. Non sono solo un ex calciatore, ho imparato un lavoro, ho scoperto tanti calciatore. La struttura del Cosmopolitano è buona per far lavorare i ragazzi e portarli in Italia».