Calciomercato Lazio: ceduto definitivamente il fratello di Keita Baldé. Ecco dove militerà l’attaccante classe 2009 proveniente dalla Primavera

Un’altra operazione in uscita per la Lazio, che continua a sfoltire la rosa e a definire il futuro dei suoi giovani. Il club biancoceleste ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali di aver perfezionato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Mahamadou Baldé al Club Deportivo Tenerife, squadra che milita nella seconda divisione spagnola.

Per l’attaccante classe 2004 si chiude così, dopo due anni, la sua avventura nella capitale. Era arrivato alla Lazio U19 il 13 gennaio 2023, prelevato dalla Nocerina, con la speranza di seguire le orme del fratello maggiore, Keita Baldé, uno dei talenti più cristallini emersi dal settore giovanile di Formello nell’ultimo decennio. Con la sua partenza, si chiude il secondo capitolo della famiglia Baldé con l’aquila sul petto.

Nonostante la sua giovane età e la militanza nella squadra Primavera, Mahamadou era riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio anche con la prima squadra. Il suo percorso a Roma è stato impreziosito da due presenze ufficiali, per un totale di 16 minuti, accumulate in una competizione prestigiosa come l’Europa League. Un’esperienza importante che ne testimoniava il potenziale e la considerazione da parte dello staff tecnico.

Ora per Baldé inizia una nuova fase della sua carriera al Tenerife, dove cercherà di trovare continuità e di consacrarsi nel calcio professionistico. La Lazio saluta un altro dei suoi giovani, continuando a definire le strategie per la prossima stagione.