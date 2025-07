Calciomercato Lazio, Gazzetta: Mandas resta? Questa offerta potrebbe far vacillare il club biancoceleste. Le ultimissime

Con il mercato in entrata completamente sigillato, la Lazio ha una sola parola d’ordine: sfoltire. È partita l’operazione per ridurre l’organico e il monte ingaggi, una richiesta esplicita di mister Maurizio Sarri, che desidera lavorare con una rosa snella composta da 20 giocatori di movimento e tre portieri.

Le uscite sono già iniziate e proseguono spedite. Dopo aver ufficializzato la cessione di Tchaouna al Burnley e il prestito del giovane Bordon al Südtirol, il club sta definendo il passaggio di Floriani Mussolini alla Cremonese. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto e una clausola che garantisce alla Lazio il 50% sulla futura rivendita.

Ma il fronte più caldo in queste ore è quello dei portieri. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un incontro tra la società e l’entourage di Christos Mandas. Nonostante un rinnovo di contratto firmato fino al 2029 e l’intenzione iniziale del club di trattenerlo, il futuro del portiere greco è ora in bilico. Il ritorno di Sarri, infatti, dovrebbe ristabilire Provedel come titolare, cambiando le prospettive per Mandas.

La sua permanenza non è più così certa. Di fronte alla necessità di fare cassa per sbloccare il mercato, la sua cessione non è più un’ipotesi da escludere. Se dovesse arrivare un’offerta importante, vicina ai 20 milioni di euro, la Lazio la prenderebbe seriamente in considerazione. La vendita di Mandas potrebbe diventare la chiave per finanziare le operazioni in entrata e dare finalmente il via al mercato biancoceleste.