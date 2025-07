Calciomercato Lazio, pronto un grande gioiello per Maurizio Sarri. Lui potrebbe fare comodo - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Pietro Pinelli si presenta ai test atletici e si unisce alla prima squadra

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi non solo sul fronte degli acquisti esterni, ma anche valorizzando i giovani talenti del vivaio. Questa mattina, infatti, sono iniziati i test atletici presso il centro Isokinetic per i giocatori di movimento della Lazio. Domani sarà invece il turno dei portieri. Il primo a presentarsi è stato Pietro Pinelli, giovane centrocampista classe 2006, che sarà aggregato almeno inizialmente alla prima squadra, sotto la guida del nuovo staff tecnico.

Pinelli rappresenta una delle scommesse interne del Calciomercato Lazio, con il club che punta sempre di più sull’integrazione dei migliori prospetti provenienti dal settore giovanile. Arrivato un anno fa dall’Under 18 del Genoa, il centrocampista romano ha già collezionato 24 presenze nella passata stagione, tra Primavera 1 e Coppa Primavera, mostrando solidità, visione di gioco e buone doti tecniche.

Mancino naturale, Pinelli è stato acquistato dal club biancoceleste nell’estate del 2023 e ha firmato un contratto triennale. Il suo nome ha destato curiosità anche per il suo background familiare: è figlio di Fabio Pinelli, noto avvocato e attuale vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura in quota Lega.

Il nuovo allenatore, con uno staff in fase di rodaggio e chiamato a costruire una squadra giovane e competitiva, valuterà Pinelli durante il ritiro estivo. Sarà lui a decidere se il centrocampista resterà con i “grandi” o se tornerà a far parte della Primavera per completare il suo percorso di crescita.

Il Calciomercato Lazio resta quindi molto attivo anche in chiave futura, con una strategia che guarda ai giovani per garantire continuità tecnica e sostenibilità economica. Mentre la dirigenza lavora per rinforzare l’organico con profili esperti, l’attenzione ai talenti come Pinelli dimostra la volontà del club di costruire un’identità forte e duratura.

L’inserimento di Pietro Pinelli nella prima squadra non è solo un premio per quanto fatto finora, ma anche un chiaro segnale del ruolo centrale che i giovani avranno nel progetto biancoceleste. Il Calciomercato Lazio, dunque, non è fatto solo di nomi altisonanti, ma anche di scelte lungimiranti che potrebbero rivelarsi decisive nel lungo termine.