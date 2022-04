Amadeus: «Vorrei Mourinho e Inzaghi sul palco di Sanremo»

Amadeus ha parlato a Il Corriere dello Sport di un sogno che ha per il prossimo Festival di Sanremo. Le sue parole

Amadeus ha parlato a Il Corriere dello Sport di Inter-Roma, big match della 33ª giornata. Il conduttore – di fede interista – ha confidato anche un sogno che ha per il prossimo Festival di Sanremo.

MOU E INZAGHI – «Mourinho all’Ariston? Non ci ho mai pensato. Sarebbe un super ospite, mi piacerebbe. Aggiungo, avere sul palco di Sanremo sia Mourinho che Inzaghi sarebbe bello. Intrigante, chissà che non accada».

MOURINHO – «Mourinho ha scritto pagine di storia dell’Inter, ma diamo a Inzaghi quel che è di Inzaghi. Non aveva e non ha un compito facile, ma ha lavorato e sta lavorando sulla testa dei giocatori e la cosa funziona. Ora è la sua squadra, quella che voleva, gioca come vuole lui ed è in corsa su più fronti. Noi interisti crediamo in quello che sta facendo. L’allenatore è importante, ma anche la squadra lo è. Sempre».