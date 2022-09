Alvini: «Sarri? Ho passato interi pomeriggi a studiarlo in passato»

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato così di Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni

Massimiliano Alvini ha parlato così di Maurizio Sarri in conferenza stampa.

SARRI – «È piacevole affrontare la Lazio per tutti, ma personalmente giocare contro Maurizio è un piacere. Lo considero un grande allenatore, un amico perché andavo spesso a vedere i suoi allenamenti e giocare una partita di Serie A è sicuramente piacevole. Giocargli contro mi fa piacere, sia perché la Cremo può affrontare la Lazio e personalmente perché potrò stringergli la mano. Per me lui è stata fonte di apprendimento, ho passato tanti pomeriggi a studiarlo negli anni».