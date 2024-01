Altro assente importante per Lazio Napoli: non ci sarà Immobile, ammonito nel finale di gara, ma diffidato

Vince contro il Lecce la Lazio, per la quinta volta consecutiva in stagione e si rilancia anche in classifica.

Ora c’è da pensare alla Supercoppa, ma con la testa al prossimo impegno di campionato contro il Napoli. Non ci sarà Ciro Immobile, che è stato ammonito nel finale di gara e quindi da diffidato, salterà il match contro i campioni d’Italia.