CorSport – Altobelli: «Scudetto? Prima della sosta avrei puntato sulla Lazio»

«Ero curioso di vedere come sarebbe ripartito. Avessi avut un euro, prima della sosta, l’avrei puntato sulla Lazio. Non so quante vittorie consecutive, il bel gioco, Immobile che toccava un pallone e faceva due gol. La Lazio è la prima vittima». Così Alessandro “Spillo” Altobelli, 64 anni, campione del Mondo nel 1982, nell’intervista rilasciata oggi al Corriere dello Sport. Nel corso della sua carriera ha segnato 209 gol con l’Inter tra il 1977 e il 1988, ha vinto uno scudetto e due Coppe Italia. Ha vestito anche le maglie di Juventus, Latina e Brescia.