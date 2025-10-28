Allenatore Juve, l’ex Roma Spalletti adesso è il favorito per la panchina bianconera: sarà il successore dell’ex Lazio Tudor

Allenatore Juve, Spalletti in pole per la panchina: l’ex tecnico della Roma pronto a raccogliere l’eredità di Tudor, ex Lazio

Il casting è terminato, la decisione è presa: Luciano Spalletti sarà il nuovo tecnico della Juventus. Dopo giorni di trattative serrate e indiscrezioni contrastanti, le conferme arrivate da Sky Sport non lasciano più spazio a dubbi. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana è stato scelto dalla dirigenza bianconera per raccogliere l’eredità di Igor Tudor e guidare la squadra fuori dalla crisi. La firma sul contratto è attesa a ore.

La scelta di Comolli

Il direttore sportivo Damien Comolli ha puntato sull’allenatore di maggiore esperienza e carisma disponibile sul mercato. Spalletti ha superato la concorrenza di Raffaele Palladino e, più defilato, di Roberto Mancini, convincendo la società di essere l’uomo giusto per dare una scossa immediata all’ambiente e raddrizzare una stagione fin qui deludente.

I dettagli dell’accordo

Nelle ultime ore i contatti si sono intensificati fino all’incontro decisivo tra Spalletti e l’amministratore delegato bianconero. Restavano da definire solo gli aspetti contrattuali: la Juventus spingeva per un accordo breve, fino a giugno, con opzione legata alla qualificazione in Champions League, mentre Spalletti chiedeva un progetto pluriennale. La mediazione sembra aver portato a un’intesa fino al 2027, soluzione che soddisfa entrambe le parti.

L’attesa per l’annuncio

L’ufficialità potrebbe arrivare già domani. Intanto, la squadra affronterà l’Udinese sotto la guida ad interim di Massimo Brambilla, ma da giovedì dovrebbe iniziare ufficialmente l’era Spalletti. L’obiettivo è averlo in panchina già sabato sera nella delicata trasferta contro la Cremonese.

La Juventus ha scelto il suo nuovo condottiero: un allenatore vincente, esperto e affamato, pronto a raccogliere una sfida tanto complessa quanto affascinante.

