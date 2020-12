Allenamento Milan: rossoneri in campo verso la Lazio

Allenamento del Milan verso la Lazio: oggi la squadra è scesa in campo per cominciare a lavorare sulla sfida

Questa mattina il Milan è sceso in campo per l’allenamento in vista della sfida con la Lazio. La seduta è cominciata con lavoro in palestra e seduta defaticante per i titolari della gara contro il Sassuolo.

Il resto della squadra ha effettuato attivazione muscolare all’interno della struttura, per poi svolgere una serie di torelli a tema. Dopo spazio a esercitazioni tecniche abbinate a lavoro atletico, e a seguire possesso palla e infine partitella su campo ridotto.