Allenamento Lazio, unico dubbio per Sarri: ballottaggio tra Kamada e Guendouzi. Il tecnico sfida la Juve e riflette sull’unico dilemma in formazione

Rifinitura e partenza per Torino per il match di domani della Lazio contro la Juve. Sarri ha un unico dubbio di formazione: chi schierare tra Kamada e Guendouzi per completare il centrocampo insieme a Cataldi e Luis Alberto. Da una parte il giapponese, tornato da mercoledì pomeriggio coi compagni dopo gli impegni in Nazionale. Dall’altra il francese, rimasto a Formello durante il periodo di sosta. Gli altri reparti sono praticamente definiti. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. In panchina si tengono pronti Isaksen, Castellanos e Pedro (si è allenato regolarmente). In difesa Marusic e Hysaj sulla fascia, la coppia Casale–Romagnoli al centro. Tra i pali Provedel.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Kamada, Rovella, Vecino, Isaksen, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.