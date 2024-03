Allenamento Lazio, inizia l’era Tudor: domani programmata doppia seduta per il nuovo allenatore biancoceleste

Sta per iniziare l’era Tudor, che domani prenderà ufficialmente le redini della Lazio, iniziando il suo lavoro a Formello.

Prevista una doppia seduta per la giornata di domani: ecco il comunicato

«Inizierà nella giornata di domani la marcia di avvicinamento della Lazio al prossimo impegno di campionato in casa contro la Juventus. In particolare, gli uomini di Tudor si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello per la seduta mattutina alle ore 11:00, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo alle 17:00.»