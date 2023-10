Allenamento Lazio: stamattina la rifinitura anti-Celtic. Il report completo. La squadra di Sarri questa mattina ha svolto la seduta a Formello

La Lazio stamattina ha svolto la rifinitura anti-Celtic e nel primo pomeriggio partirà per la Scozia. Dubbi in ogni reparto. La certezza si chiama Immobile in attacco. Aveva accusato un fastidio al flessore tra venerdì e sabato. Gli interrogativi sono più che altro ai suoi lati: Pedro scalpita, potrebbe essere scelto per uno tra Felipe Anderson e Zaccagni. Il primo ha deluso a San Siro, il secondo non ha mai rifiatato e sta pagando le fatiche accumulate.

A centrocampo dovrebbero cambiare almeno due terzi della linea. Stavolta, almeno in teoria, rischia un po’ anche Luis Alberto. Il Mago comunque rimane in vantaggio per il posto da mezzala sinistra, le altre due maglie sembrano giocarsele più Kamada, Vecino e Cataldi. A seconda della scelta, l’uruguaiano si muoverà da mezzala destra o da regista. In difesa chiedono una chance uno tra Lazzari e Pellegrini, l’ex Spal può spuntarla su Hysaj e far traslocare Marusic a sinistra.