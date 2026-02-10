Allenamento Lazio, seduta terminata! Tutte le novità emerse: il report

Allenamento Lazio, la seduta volge al termine! Ecco quanto emerge dal centro sportivo di Coverciano. Il report odierno

La Lazio ha concluso anche il secondo allenamento della vigilia a Coverciano, avvicinandosi alla delicata trasferta di Bologna, considerata dallo staff una possibile sfida della svolta. La squadra di Maurizio Sarri lascerà il ritiro per dirigersi verso il Dall’Ara, dove andranno in scena i quarti di Coppa Italia.

Difesa: Gila e Provstgaard rassicurano Sarri

Le notizie più confortanti arrivano dal reparto arretrato. Mario Gila e Provstgaard, entrambi sostituiti nel secondo tempo contro la Juventus, hanno rassicurato lo staff tecnico sulle loro condizioni. Per entrambi si è trattato soltanto di crampi, senza problemi muscolari rilevanti. Salvo sorprese, si giocheranno pertanto una maglia da titolare per affiancare Alessio Romagnoli al centro della difesa. Il difensore, squalificato per la prossima gara di campionato contro il Lecce, è destinato a partire dal primo minuto.

Resta aperto anche il ballottaggio sulla corsia sinistra, dove Nuno Tavares cerca la conferma ma deve guardarsi dalla concorrenza di Pellegrini. Le valutazioni di Sarri riguardano soprattutto la stanchezza del portoghese, apparso affaticato nelle ultime uscite.

Centrocampo: assenza pesante e gerarchie definite

A centrocampo l’assenza più rilevante è quella di Basic, fermatosi per un problema muscolare che dovrebbe tenerlo fuori per quasi un mese. Al suo posto è favorito Dele-Bashiru, avanti nelle gerarchie rispetto a Belahyane. Le altre due maglie sembrano intoccabili: Cataldi agirà in regia, mentre Taylor sarà impiegato come mezzala sinistra. Rovella sta migliorando progressivamente, ma un suo impiego dal primo minuto è ancora considerato prematuro.

Attacco: Sarri valuta cambi dopo la Juve

In attacco il quadro è più fluido. Tutti gli elementi sono in ballo, con Sarri che potrebbe riproporre il tridente visto nelle ultime due partite: Isaksen e Pedro ai lati di Daniel Maldini. Tuttavia, la vicinanza con il match contro la Vecchia Signora potrebbe spingere il tecnico a qualche rotazione. Cancellieri e Noslin provano a insidiare i titolari sugli esterni, mentre Ratkov rappresenta un’alternativa al centro. Restano indisponibili Zaccagni eLazzari!

