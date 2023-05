Allenamento Lazio: seduta di ripresa

Allenamento mattutino per la Lazio: seduta di ripresa

Mattina di allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri, subito al lavoro dopo la vittoria sull‘Udinese.

Ecco il report ufficiale della sessione.

COMUNICATO- «Allenamento mattutino per la squadra biancoceleste che, dopo la vittoria contro l’Udinese, è tornata in campo alle ore 11:30. Archiviata una prima fase di riscaldamento tecnico, i biancocelesti che non hanno preso parte dall’inizio alla sfida della Dacia Arena hanno svolto una breve partitella con l’ausilio delle porticine. La seduta si è poi conclusa con una nuova partitella a campo ridotto»