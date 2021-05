Allenamento Lazio: Parolo in difesa, riecco Correa dal 1′

Allenamento di rifinitura oggi per la Lazio in vista del match di domani contro il Sassuolo: ecco il report

Uomini contati. Può essere descritta così la rifinitura in casa Lazio in vista del match contro il Sassuolo. Infatti contro i neroverdi mancheranno gli squalificati Luis Alberto, Luiz Felipe e Pereira. A questi molto probabilmente andranno aggiunti Acerbi, alle prese con un problema al ginocchio, e Immobile. Quest’ultimo, come detto Inzaghi in conferenza, ha un po’ di febbre. Gli altri assenti certi sono Musacchio, Milinkovic e Caicedo.

PROVE TATTICHE – Insomma, al Fersini non ci sono nemmeno 22 calciatori per le prove tattiche. Nonostante ciò però non mancano in ballottaggi. Marusic è in vantaggio su Patric per completare un reparto difensivo che dovrebbe essere formato da Parolo al centro e Radu a sinistra. In porta altra chance per Strakosha, mentre a centrocampo i dubbi sono tanti. Il primo è quello tra Lulic e Fares. In mezzo il ballottaggio è a quattro per tre maglie : appare leggermente svantaggiato Escalanta, con il terzetto formato da Leiva, Cataldi e Akpa Akpro in vantaggio. In avanti scelte obbligate, con Correa e Muriqi.