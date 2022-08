Allenamento Lazio, Sarri studia la formazione in vista dell’Inter: i ballottaggi

Allenamento Lazio, giornata di antivigilia a Formello: venerdì ci sarà l’Inter e Sarri ha qualche ballottaggio da risolvere

Giorno di antivigilia in quel di Formello: venerdì la Lazio sfiderà l’Inter e mister Sarri ha l’intero gruppo a disposizione. Prove tattiche inevitabili e qualche prova per l’undici titolare: dopo lo spezzone di partita giocato contro il Torino, Pedro si ricandida finalmente come titolare al posto di Zaccagni.

I dubbi del tecnico però restano in tutti i settori (tranne in attacco, dove ci sarà Immobile): al centro Luis Alberto, Vecino e Basic si giocano una maglia per chiudere il terzetto con Cataldi e Milinkovic; anche in porta il ballottaggio tra Provedel e Maximiano è apertissimo.

Dietro potrebbe confermarsi la linea con Patric e Romagnoli centrali e i soliti Marusic-Lazzari sulle corsie.