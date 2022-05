Allenamento oggi in casa Lazio sul campo di Formello dopo il riposo di ieri. Si inizia a pensare alla sfida con la Sampdoria

Allenamento oggi in casa Lazio sul campo di Formello dopo il riposo di ieri. Si inizia a pensare alla sfida con la Sampdoria. Maurizio Sarri deve fare i conti con due assenze. Infatti, oltre al lungodegente Pedro, in campo non si è visto nemmeno Acerbi. Per il difensore però si tratta di semplice gestione.

L’allenamento ha preso il via con riscaldamento atletico e attivazione muscolare. Gruppo poi diviso in due parti per delle esercitazioni tecniche. Chi è sceso in campo dal 1’ con lo Spezia ha in seguito svolto lavoro scarico, mentre i restanti hanno lavorato sul possesso palla per giocare la classica partitella a campo ridotto. A concludere la seduta esercitazioni sui tiri dalla distanza.