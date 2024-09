Allenamento Lazio, ripresa FISSATA per mercoledì: ecco QUANDO tornano i Nazionali. Le ultime dal centro sportivo di Formello

Inizialmente la ripresa degli allenamenti della Lazio era fissata per martedì, ma Baroni ha deciso di spostarla a mercoledì per recuperare almeno una parte dei Nazionali. Infatti, come riportato da Il Messaggero, quel giorno torneranno a disposizione Isaksen, Marusic, Zaccagni e Guendouzi.

Giovedì, invece, sarà il turno di Castellanos, Dele-Bashiru e Mandas. Tornerà anche Hysaj, che però al momento è fuori rosa. L’obiettivo di mister Baroni è quello di preparare al meglio il match di lunedì alle 20.45 contro il Verona.