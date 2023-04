Ecco il report odierno sulla rifinitura della squadra biancoceleste

Giornata di rifinitura per la Lazio, alla vigilia della sfida contro il Torino.

La notizia del giorno è il rientro in gruppo di Ciro Immobile, che punta ad una clamorosa convocazione in vista della sfida del match di domani. Per la squadra di Sarri oggi una rifinitura con squadra al completo, escluso Cataldi squalificato, con esercitazioni tattiche e partitella.