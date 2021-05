Allenamento Lazio, rifinitura a Formello. Chance per Strakosha

Allenamento Lazio: biancocelesti oggi in campo per la rifinitura a poche ore dalla sfida contro il Torino, recupero di campionato

Sul campo di Formello la Lazio ha svolto il solito allenamento di rifinitura: questa sera, all’Olimpico, arriverà il Torino per la sfida valida per il recupero della 25esima giornata.

In porta si è visto Strakosha: non è stato provato, infatti, Pepe Reina. Novità anche in difesa: con la squalifica di Acerbi, torna Luiz Felipe. Correa non convocato: al fianco di Immobile ci sarà ancora Muriqi.