Allenamento Lazio: rifinitura e partenza per Udine. Il report completo in vista della sfida di domani

Oggi la rifinitura della Lazio a Formello e la partenza per Udine. Sarri deve fare a meno soltanto di Luis Alberto e Immobile, i due big infortunati dalla trasferta di Empoli. Le loro condizioni verranno nuovamente monitorate la settimana prossima.

Romagnoli ha recuperato dall’infortunio al polpaccio destro e tornerà tra i convocati: riflessioni sul rischio di impiegarlo subito dal primo minuto, alla vigilia sembra ancora in vantaggio la coppia formata da Patric e Gila. Anche Casale spera in una chance ed è in lizza per una maglia. Ragionamenti aperti. Sulle fasce Lazzari a destra (ha finito di scontare i due turni di squalifica) e Marusic a sinistra. In panchina Pellegrini e Hysaj (regolarmente in gruppo dopo i dolori al costato).

A centrocampo il ballottaggio è tra Vecino e Kamada, non convocato dal Giappone per la Coppa d’Asia. Guendouzi mezzala destra e Rovella in regia completeranno il terzetto in mediana. Davanti Isaksen in pole su Felipe Anderson, con Castellanos al centro del tridente e Zaccagni favorito a sinistra.