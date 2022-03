Allenamento Lazio: ballottaggio Pedro-Felipe Anderson, Acerbi titolare

Allenamento Lazio: Acerbi di nuovo accanto a Luiz Felipe; ballottaggio aperto in attacco tra Pedro e Felipe Anderson

Rifinitura pre Cagliari. A Formello va in scena l’ultimo allenamento prima della trasferta: pochi dubbi per Sarri che deve scegliere il compagno di Zaccagni – ormai inamovibile – nel tridente d’attacco. Il ballottaggio è tra Pedro e Felipe Anderson: lo spagnolo ha svolto l’intera seduta anche oggi, mentre Pipe sembra aver ritrovato il giusto smalto.

Scelte obbligate a centrocampo: Cataldi è out, toccherà quindi ancora a Leiva chiudere il terzetto con Milinkovic Savic e Luis Alberto. Nessun dubbio neppure per la coppia centrale in difesa: Acerbi si riprenderà il posto accanto a Luiz Felipe, ai lati ancora spazio a Radu (in vantaggio su Hysaj) e Marusic.