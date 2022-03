Lucas Leiva perno della Lazio: il regista è tornato ai suoi livelli

Lucas Leiva è tornato ad essere il perno del centrocampo della Lazio: a giugno sarà addio ma ora Sarri non può farne a meno

Sprazzi di vero Lucas Leiva. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera fornisce una panoramica sull’ultimo periodo dell’ex Liverpool. Dopo una prima parte di stagione tra pochi alti e molti bassi con la conseguente promozione di Cataldi come titolare, Lucas è tornato sui suoi standard, seppure a scartamento ridotto.

Per ovvi e sopraggiunti limiti di età, il brasiliano non va oltre l’ora di gioco e visto l’attuale infortunio proprio di Cataldi Sarri è costretto ad adattare in quella zona o Basic, potente ma poco tecnico, o Luis Alberto, classe cristallina ma poca consistenza.

Le prossime undici partite saranno le ultime di Lucas Leiva con la maglia della Lazio: a fine stagione scadrà il contratto e l’esperto regista tornerà in Brasile per concludere la carriera. Il presente però dice ancora Lazio: Sarri adesso non può fare a meno di lui.