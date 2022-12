Allenamento Lazio, seduta condizionata dalla pioggia. E Milinkovic...

Seduta di allenamento della Lazio, in ritiro in Turchia, condizionato dalla pioggia. Occhi soprattutto su Milinkovic

Seduta di allenamento della Lazio, in ritiro in Turchia, condizionato dalla pioggia. Occhi soprattutto su Milinkovic.

Lavoro in palestra e un po’ di fisioterapia dunque in quel di Manavgat nel giorno dopo l’amichevole con il Galatasaray. Sarri intenzionato a gestire le condizioni della squadra tra un test e l’altro, visto il match di venerdì 16 con l’Hatayspor. In mezzo tra le due partitel’allenamento di scarico odierno e quelli di domani in campo. Il tecnico ha comunque, come già detto, riabbracciato anche Vecino e Milinkovic, i due laziali impegnati al Mondiale. Solo che il Sergente è però alle prese con un problema alla caviglia destra e le sue condizioni andranno monitorate.