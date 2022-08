Allenamento Lazio, seduta di ripresa dopo il trionfo con l’Inter

La Lazio si è ritrovata in mattinata in quel di Formello dopo la vittoria sull’Inter: il report dell’allenamento

La Lazio si è ritrovata in mattinata in quel di Formello dopo la vittoria di ieri sera sull’Inter. A lavorare sono stati soprattutto i calciatori che nel match con i nerazzurri on sono scesi in campo dal primo minuto.

Dopo una prima fase di attivazione muscolare, il gruppo ha svolto alcune esercitazioni tecniche e sul possesso palla, seguite da una partitella a campo ridotto, che è stata vinta dai celesti. A concludere la seduta è stato un lavoro di potenziamento atletico. Domani allenamento mattutino.