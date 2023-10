Allenamento Lazio, allenamento tattico a -2 dalla Fiorentina, prossima avversaria dei biancocelesti

Sessione di allenamento pomeridiano per la Lazio di Maurizio Sarri, in vista di quella che sarà la sfida di lunedì contro la Fiorentina.

REPORT- Allenamento pomeridiano per la Lazio che oggi è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno svolto un ampio lavoro tattico seguito successivamente da una partitella a campo ridotto e un lavoro sulle palle inattive. Domani è prevista la seduta di rifinitura in vista della gara in casa contro la Fiorentina, in programma lunedì alle ore 20:45