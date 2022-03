Allenamento Lazio, Radu è tornato in campo. Ancora riposo per Pedro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio è tornata in campo a Formello per la seduta di allenamento mattutina

Doppia seduta di allenamento quest’oggi per la Lazio in vista della partita di sabato contro il Cagliari. Dopo il riposo nella giornata di ieri, si è rivisto in campo Radu. Il romeno, però, è l’unico riaggregato rispetto alla giornata di ieri; Pedro, infatti, è rimasto ancora ai box dopo le fatiche con Porto e Napoli.

Ancora fermi per infortunio Cataldi e Lazzari, mentre Strakosha prosegue nella gestione. Ritorno in campo previsto per le 15.