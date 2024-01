Allenamento Lazio, prove tattiche in vista del Napoli. Il report completo della sessione pomeridiana

Sessione di allenamento pomeridiano per la Lazio di Maurizio Sarri, che si ritrovata al lavoro a Formello.

Ecco il report della società:

«Allenamento pomeridiano per la Lazio che questo pomeriggio è scesa in campo a partire dalle ore 15:00 per preparare il prossimo impegno casalingo contro il Napoli. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, gli uomini di Sarri hanno svolto un lavoro di natura tattica seguito da alcune fasi atletiche. Una partitella a campo ridotto, sempre di carattere tattico, ha concluso la seduta. Nella giornata di domani è previsto un doppio allenamento per i biancocelesti che scenderanno in campo alle ore 11:00 e alle ore 15:00»