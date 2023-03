Allenamento Lazio: prove tattiche anti-Napoli a Formello. Ecco il report dell’allenamento di oggi della squadra capitolina

Oggi prove tattiche anti-Napoli della Lazio a Formello per il big match di venerdì sera: Casale squalificato a riposo e anche Patric assente oggi in campo per influenza. Mentre Hysaj è tornato ad allenarsi dopo il riposo di ieri per un fastidio alla caviglia.

Pedro ha svolto la seduta odierna con la maschera protettiva al volto e un tutore specifico alla mano sinistra e dovrebbe partire dalla panchina al Maradona.