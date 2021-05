Allenamento Lazio, partitella per Luiz Felipe. Ancora riposo per Milinkovic

Le ultime dall’allenamento della Lazio a Formello, dove Inzaghi ha ritrovato Luiz Felipe per la partitella. Milinkovic riposa, Caicedo a parte

Buone notizie da Formello, dove Simone Inzaghi ha ritrovato la sua Lazio per l’allenamento mattutino in vista della gara di sabato contro la Fiorentina. Si rivede in partitella Luiz Felipe, reduce dall’operazione alla caviglia, e che sembra avviato verso un recupero completo. Il tecnico dovrà decidere se reinserirlo in lista campionato già dal match contro i viola, mentre l’indiziato principale a lasciargli il posto sarebbe Musacchio, ai margini nelle ultime uscite.

Sergej Milinkovic intanto, è rimasto a riposo per il secondo giorno di fila. Probabilmente una gestione delle energie in vista degli impegni importanti che aspettano i biancocelesti da qui alla fine del campionato. Caicedo continua il percorso differenziato a causa della fascita plantare, mentre Escalante prova a farcela per il match del Franchi effettuando una parte del lavoro con il pallone. Tornerà Acerbi in difesa, confermato Marusic sul centrodestra e Lulic a sinistra, vista la squalifica di Fares.