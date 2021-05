Allenamento Lazio, Milinkovic ancora in gruppo. Le scelte per il derby

Le ultime dall’allenamento della Lazio, con Simone Inzaghi che ha pochi dubbi in vista del derby di domani sera

Un’altra seduta d’allenamento in gruppo per Milinkovic dopo quella di ieri. L’operazione di domenica al setto nasale sembra già superata, il Sergente ha disputato l’intera seduta, comprese le prove tattiche pre derby. Il serbo si riprenderà il posto sul centrodestra del centrocampo di Simone Inzaghi, con Leiva che torna dalla squalifica e agirà davanti alla difesa. Il brasiliano ha lasciato lasciato il terreno di gioco zoppicando dopo un colpo subito da Fares, ma non c’è preoccupazione.

Tra i pali tornerà Reina, con Marusic confermato nei tre dietro. Reparto difensivo completato da Acerbi e Radu, con Luiz Felipe che dovrebbe partire dalla panchina salvo sorprese. A centrocampo Lazzari e Lulic sugli esterni, Luis Alberto sul centrosinistra. Davanti torna la coppia Immobile-Correa, con Caicedo, Muriqi e Pereira pronti a subentrare. Musacchio è out per problemi fisici, Hoedt ha concluso anticipatamente la sua seconda avventura in biancoceleste.