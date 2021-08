Allenamento Lazio: Correa in gruppo, assenti Cataldi e Marusic

Allenamento Lazio: a Formello Sarri ha diretto i suoi, prima dell’amichevole contro il Sassuolo. Assenti Cataldi e Marusic

La Lazio continua la preparazione in vista del campionato. Prima di riprendere con gli impegni della Serie A, però, c’è il Sassuolo: l’appuntamento è per domani, alle ore 19.30, al Benito Stirpe per l’ultima amichevole.

La squadra si è così ritrovata questo pomeriggio, alle ore 17.45, sul campo di Formello: Losi ha diretto la parte atletica che ha visto i ragazzi impegnati in un torello ad alta intensità, con la penalità dei 10 piegamenti dopo 20 tocchi. Coinvolti – come ormai di consueto – anche i portieri. In gruppo, però, non si sono visti Marusic e Cataldi: il centrocampista è ancora alle prese con un problema muscolare.

Spazio quindi alla fase tattica: Sarri ha studiato i suoi in vista dell’appuntamento di domani.

Poi è il momento della partitella a campo ridotto: ritmo sempre molto intenso e massimo due tocchi per i calciatori biancocelesti. Finita la partitella, 2-1 (gol di Muriqi, Immobile e Felipe Anderson), con tre cambi nell’intervallo (Caicedo, Vavro e Jony rilavano Muriqi, Patric e Raul Moro) squadra divisa in due per provare le palle inattive sia a favore che a sfavore e in chiusura di sessione solita prova delle punizioni. Ciro Immobile prima di rientrare negli spogliatoi si è fermato a parlare con l’ospite Anna Foglietta e famiglia.