Allenamento Lazio, Luiz Felipe salta la rifinitura: c’è Patric

Allenamento Lazio, Luiz Felipe in forte dubbio per il Sassuolo: assente nella rifinitura della vigilia, si candida Patric

Luiz Felipe ha saltato la rifinitura in vista del Sassuolo e, a questo punto, si candida Patric per affiancare Acerbi. Nonostante l’allenamento di ieri avesse lasciato ben sperare, il difensore sembra andare verso il forfait. In conferenza, Sarri ha spiegato anche il problema che ieri ha portato Marusic a sottoporsi a nuovi controlli in Paideia, sottolineando come la sua presenza non sia in bilico: il montenegrino, anzi, è in vantaggio su Hysaj. A destra dovrebbe rivedersi Lazzari dal primo minuto, ormai smaltito l’infortunio e messo nella gambe più di qualche minuto.

Per il resto della formazione sono pochi i dubbi: Pedro, fermato dal Giudice Sportivo, non ci sarà e sarà Zaccagni a far coppia con Felipe Anderson, dietro a Immobile. Al centro, ancora il terzetto composto da Luis Alberto, Leiva e Milinkovic.