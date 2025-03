Allenamento Lazio, il lavoro svolto dagli uomini di Baroni

Allenamento Lazio: ecco quali saranno gli impegni dei biancocelesti prima della prossima partita di campionato

Allenamenti Lazio: dopo un periodo complesso, i biancocelesti riprendono le proprie sessioni di allenamento a Formello. Nel mirino rimane la zona Champions, che si è allontanata dopo l’ultima frustrante sconfitta per 5-0 contro il Bologna.

Per questa ragione, la squadra di Baroni è tornata subito al lavoro approfittando della Pausa per le Nazionali, per raddrizzare la stagione e puntare alla zona Champions League. Per farlo, sarà necessario aumentare il carico di lavoro svolto dagli aquilotti durante le sedute.

«Sono infatti fissati per oggi, giovedì 20 marzo, alcuni test di valutazione fisica, programmati a orari individuali. Questi controllo saranno molto importanti in vista di una valutazione complessiva sullo stato di forma dei giocatori. L’allenamento è programmato nel pomeriggio, poi altri due saranno svolti nelle giornate di venerdì e sabato. Poi tre giorni di riposo, quindi si tornerà a lavorare mercoledì mattina con il rientro dei nazionali. Da lì in avanti una lunga corsa per il match di lunedì 31 marzo con il Torino.».