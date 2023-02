Allenamento Lazio: Immobile e Zaccagni recuperati. Sarri sorride

La Lazio ha svolto oggi l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro la Sampdoria: recuperati Immobile e Zaccagni

La Lazio ha svolto oggi in quel di Formello il classico allenamento di rifinitura in vista della gara di domani sera all’Olimpico contro la Sampdoria. Le buone notizie arrivano da Immobile e Zaccagni.

Ciro, dopo il riposo di ieri, ha svolto l’intero allenamento in gruppo e sarà regolarmente al centro del tridente con Felipe Anderson e Pedro (in campo con la maschera protettiva) ai suoi lati. Zaccagni è recuperato ma in virtù della sola seduta di oggi partirà dalla panchina. In porta Provedel, la coppia centrale dovrebbe essere quella formata da Patric e Casale con Romagnoli recuperato ma precauzionalmente in panchina. Sulle fasce ballottaggio Hysaj-Lazzari col primo favorito. Certo del posto Marusic. A centrocampo torna Milinkovic con Cataldi e Luis Alberto.