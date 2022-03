Allenamento Lazio: ripresa senza i nazionali

Riprendono gli allenamenti in quel di Formello dopo i due giorni di riposo post derby: assenti i nazionali

Dopo i due giorni di pausa concessi da Maurizio Sarri in seguito al ko nel derby di domenica, sono ripresi gli allenamenti in quel di Formello. Una ripresa che ovviamente si è caratterizzata per l’assenza dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

L’allenamento in casa Lazio ha preso il via con un riscaldamento e un’attivazione muscolare. In seguito i biancocelesti hanno svolto esercitazioni tattiche e di possesso palla. A chiudere la sessione odierna è stata una partitella sei contro sei, conclusasi ai calci di rigore.