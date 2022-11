Allenamento Lazio: deciso il tridente anti Juve. E in difesa...

Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista del match di domani contro la Juventus: deciso il tridente anti bianconeri

Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista del match di domani contro la Juventus. Ciro Immobile non partirà per la trasferta di Torino, nonostante abbia fatto due allenamenti con il gruppo. Il tridente sarà così composto da Pedro, Felipe Anderson e Cancellieri.

A centrocampo è ballottaggio tra Vecino, Luis Alberto e Basic, con il primo favorito. In difesa, con Lazzari out, potrebbe esserci Hysaj. ma occhio all’ipotesi Gila,