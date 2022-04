Allenamento Lazio, dubbi in difesa per Sarri: due possibili assenti

Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista della sfida di domani sera contro il Milan: dubbi in difesa per Sarri

Dopo una settimana tutt’altro che semplice, in casa Lazio oggi è stato il giorno della rifinitura in vista della sfida di domani sera contro il Milan.

Le notizie negative arrivano da Strakosha, visto che l’albanese non si è visto sul campo. Il ballottaggio con Reina è aperto, con una decisione che verrà presa solo all’ultimo. In difesa il grande dubbio è legato alle condizioni di Marusic, che oggi si è allenato in palestra.

Per il resto, Luiz Felipe appare favorito su Patric e ci potrebbe essere il ritorno dal 1′ minuto di Hysaj, viste anche le non perfette condizioni di Radu. A centrocampo si può sorridere, perché Milinkovic dovrebbe esserci dall’inizio. In attacco, vista l’assenza di Pedro, che ha svolto lavoro differenziato, saranno Anderson e Zaccagni ad agire ai lati di Immobile.